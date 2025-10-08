Омбудсмен Украины Дмитрий Любинец, находящийся с визитом в Азербайджане, посетил в Баку Аллею шехидов.
Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в публикации в соцсети X.
«Сегодня мы посетили Аллею шехидов и почтили память азербайджанских героев. Также возложили цветы на могилу Национального героя Азербайджана Виктора Серёгина», — отметил дипломат.
Together with Ombudsman @lubinetzs and 🇺🇦 Mariupol defenders who underwent rehabilitation in 🇦🇿, we honored Azerbaijani heroes at the Alley of Martyrs and laid flowers at the grave of Ukrainian pilot, Hero of Azerbaijan Viktor Seryogin.
A tribute to courage and friendship 🇺🇦🇦🇿. pic.twitter.com/opHzJxXbFH
— Yuriy Husyev (@Husyev) October 8, 2025