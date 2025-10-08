Командир спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил в Telegram-канале, что в боях под Курском подразделение потеряло 1500 человек.

Военнослужащий подчеркнул, что подобных потерь спецназ «Ахмат» не нес ни на каком другом направлении. Он также отметил, что подразделение понесло значительные потери в Белгородской области, хотя точные цифры не озвучил.

«Вы обвиняете подразделение, которое за время курской битвы потеряло убитыми и ранеными свыше полутора тысяч человек. Вдумайтесь в эту цифру», — написал «Аид».

Командир выразил недовольство нападками на подразделение в социальных сетях и подчеркнул тяжесть потерь своих бойцов.