В Узбекистане единогласно приняли закон, запрещающий съёмку граждан без их согласия, сообщает пресс-служба Олий Мажлиса.

Документ регулирует использование изображения личности, устанавливает обязательное получение согласия на съёмку и закрепляет, что дети являются самостоятельными субъектами права при записи и распространении их изображений.

Закон вводит штрафы за скрытую съёмку и уточняет правила видеонаблюдения в общественных местах. В случае установки камер обязательно должно быть размещено предупреждение о ведении съёмки в доступной форме.

Для несовершеннолетних до 16 лет согласие на съёмку должно быть дано одним из родителей или опекуном. Документ также определяет исключения, когда съёмка без согласия допускается, и закрепляет требования по обеспечению неприкосновенности частной жизни.