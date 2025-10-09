Эксперт в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Эльвин Аббасов считает, что существенные изменения, связанные с внедрением и развитием искусственного интеллекта (ИИ) в Азербайджане, могут произойти в течение одного–трёх лет. В результате в государственных ведомствах, не проявляющих инициативу, а выполняющих лишь предписания закона, ИИ полностью автоматизирует многие исполнительные процессы и приведет к сокращению штата. Самую скорую автоматизацию стоит ждать в Государственной налоговой службе и Государственном фонде социальной защиты.

По словам собеседника, в налоговом секторе все процессы полностью регулируются законами. Налоговый орган является лишь исполнителем, а сотрудники не имеют права самостоятельно решать принимать или не принимать налоговые выплаты от той или иной компании. Если данная структура сможет полностью автоматизироваться, то тут больше не останется места для человеческого фактора.

Также ускоренными темпами идет автоматизация функций Госфонда социальной защиты. Сегодня ведомство практически полностью опирается на систему проактивного назначения пенсий и пособий лицам пенсионного возраста, семьям шехидов, ветеранам войны.

Процессы в области финансов, права, подбора кадров станут автоматизированы. Там, где для принятия решения требуется мультифактор — человеческая инициатива, опирающаяся на закон, автоматизация произойдет позже. Позже всех автоматизируются процессы в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Государственном таможенном комитете и других ведомствах. Сокращение кадров, скорее всего, не коснется самих министерств, а лишь ведомств, подчиняющихся им. Ведь министерства — это те органы исполнительной власти, где принимаются решения, отметил Аббасов.

«С развитием ИИ сокращение станет неизбежным исходом. Чем больше автоматизируются процессы, тем меньше станет ошибок и влияния человеческого фактора. Во всем мире страны идут в этом направлении», — говорит эксперт.

Аббасов рекомендует воспринимать данные процессы положительно. Он говорит, что с автоматизацией все процессы ускорятся, станет меньше коррупции, бюрократии и ошибок.

А тем временем в Узбекистане ИИ уже спровоцировал массовые сокращения. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о масштабной оптимизации управленческого аппарата в государственных органах — количество чиновников уменьшится более чем на две тысячи благодаря внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Согласно документу, массовые сокращения начнутся с 1 ноября 2025 года. Главная цель — снизить избыточную численность сотрудников в республиканских исполнительных органах власти за счёт автоматизации и цифровизации процессов.

Больше всего сокращений придётся на Государственный налоговый комитет — там лишатся работы 486 человек. Далее следуют Министерство водного хозяйства (224 сотрудника), Министерство сельского хозяйства (218), Министерство юстиции (197), Министерство экологии (176) и Министерство труда (163).

Руководителям госорганов уже поручено в течение недели создать специальные комиссии по оптимизации численности центрального аппарата и подведомственных структур. Кроме того, им необходимо утвердить перечень сокращаемых должностей и обеспечить, чтобы увольнения проходили строго в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Министерству занятости и сокращения бедности совместно с Федерацией профсоюзов поручено оказать содействие в трудоустройстве всем сотрудникам, попавшим под сокращение.