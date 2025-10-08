Еврокомиссия выступает за развертывание ударных беспилотников в странах восточного фланга НАТО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

По его словам, такие системы необходимы для обеспечения готовности к возможным угрозам, в том числе в случае «вторжения» со стороны России.

«Для стран на восточном фланге существует необходимость развертывания беспилотников, способных наносить удары по наземным целям», — отметил Кубилюс.

В Еврокомиссии подчеркивают, что подобные шаги направлены на укрепление оборонных возможностей альянса и повышение его оперативной готовности.