Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, посвящённое ходу боевых действий. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, СБУ продолжает наносить эффективные удары по российским войскам, в том числе уничтожая системы противовоздушной обороны.

«Подробно обсудили боевую работу службы. Спасибо всем задействованным воинам», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что украинские дальнобойные ракеты-дроны демонстрируют всё большую эффективность. «СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей. Согласовал и наши операции, которые направлены на уменьшение российского военного потенциала», — добавил Зеленский.