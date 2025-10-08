8 октября 2025 года состоялось очередное заседание Азербайджанского совета по аудиовизуальным вопросам. На встрече было выражено беспокойство по поводу растущей тенденции распространения дискриминационного контента в телевизионных программах последних месяцев.

В частности, совет рассмотрел высказывания, прозвучавшие 24 сентября 2025 года в эфире программы «Amin» телеканала Baku TV. Во время обсуждения темы семейных и гендерных отношений один из гостей заявил: «Я женщина. Мужчина всегда должен идти вперед. Это закон жизни, и если ты нарушишь этот закон, Бог накажет тебя сыном… Это закон Бога. Аллах подчинил женщину мужчине».

Специалисты отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ признали данные высказывания нарушением статьи 14.1.4 Закона «О медиа», то есть пропагандой гендерной дискриминации. Юридический отдел Совета подтвердил наличие нарушения, после чего вопрос был рассмотрен на заседании.

По итогам обсуждения члены Совета единогласно пришли к выводу, что в передаче были использованы выражения, противоречащие принципу равенства полов и поощряющие дискриминацию. Дополнительно отмечалось, что ведущий программы выразил согласие с данными высказываниями, что усилило негативный характер контента.

В результате телеканалу Baku TV было вынесено официальное предупреждение.

На встрече обсуждались также серьёзные опасения, связанные с растущей тенденцией дискриминационных подходов в телевизионных программах, транслируемых в последние месяцы. Было отмечено, что по результатам мониторинга, проведённого в текущем году, в разное время года телеканалам Space TV, Xazar TV, ARB были вынесены официальные предупреждения за нарушение статьи 14.1.4 Закона «О средствах массовой информации», то есть за пропаганду различных видов дискриминации, а также один раз вещание канала Space TV было приостановлено на 6 часов, а вещание Kanal S – на 24 часа. Кроме того, вещателям регулярно давались соответствующие рекомендации для обеспечения сбалансированного подхода к темам, вызывающим общественный резонанс.