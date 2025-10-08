Фьючерсы на какао на Нью-Йоркской бирже на этой неделе торгуются по 6,15 тыс. долларов за тонну, что почти вдвое ниже декабрьского пика 2024 года, когда цена превышала 12 тыс. долларов. На лондонской бирже фьючерсы оцениваются в 4,26 тыс. долларов за тонну, что на 58% меньше, чем в апреле прошлого года, когда был зафиксирован максимум стоимости.

Как сообщает Financial Times (FT), падение цен началось после почти двухлетнего периода роста, который негативно сказался как на производителях, так и на потребителях.

По данным издания, аналитики связывают снижение котировок с ослаблением потребительского спроса на фоне высоких цен, а также с ожиданиями хорошего урожая в странах Западной Африки. Погодные условия в ведущих государствах-производителях улучшились, а правительства Кот-д’Ивуара и Ганы значительно повысили закупочные цены — до 5 тыс. и 4,6 тыс. долларов за тонну соответственно. Это, по оценкам экспертов, стимулирует фермеров активнее продавать какао государственным закупщикам, что приведёт к росту официальных запасов и стабилизации рынка.