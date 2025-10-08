Сотрудники дорожной полиции провели воспитательные беседы с водителями, припарковавшими автомобили на нескольких пешеходных тротуарах, расположенных в Наримановском и Сабунчинском районах столицы.

Водителям разъяснили, что парковка автомобилей на тротуарах, предназначенных для движения пешеходов, является административным правонарушением. Занятие тротуаров приводит к выходу пешеходов на проезжую часть, что ставит под угрозу их жизнь.

Водителей в очередной раз призывают должным образом соблюдать законы, касающиеся правил остановки и парковки, а также не парковать свои транспортные средства на тротуарах ради безопасности других участников дорожного движения, особенно пешеходов.

Аналогичные мероприятия продолжатся в Баку.