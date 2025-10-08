Послы стран Евросоюза в предварительном порядке согласовали и направили в Совет ЕС план Еврокомиссии, предусматривающий полный запрет импорта российской нефти и газа с 2028 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, обсуждение прошло 8 октября. Несмотря на возражения Венгрии и Словакии, документ был передан на утверждение Совету ЕС. Источники отметили, что план относится не к санкционной, а к торговой политике Союза, поэтому для его принятия достаточно квалифицированного большинства голосов, а не единогласного решения.

Как ожидается, Совет ЕС рассмотрит инициативу 20 октября. По оценке собеседников Reuters, набрать необходимое большинство голосов не составит труда.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что к 2028 году ЕС намерен полностью избавиться от энергетической зависимости от России и завершить переход на альтернативные источники поставок.