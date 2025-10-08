Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии по химии 2025 года. Награду в равных долях получили Сусуме Китагава, Ричард Робсон и Омар Ягхи за их выдающийся вклад в разработку металлоорганических каркасных структур (MOF), открывающих новые возможности в хранении газа, катализе и материаловедении.

В прошлом году, в 2024 году, премию по химии получили Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер. Хассабис и Джампер были отмечены за создание программы AlphaFold2, способной предсказывать трёхмерную структуру белков, а Бейкер — за достижения в области компьютерного дизайна белков.