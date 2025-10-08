Импульс украинскому урегулированию, который появился после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца среди европейцев оказался в значительной мере исчерпан», — сказал Рябков.

По его словам, передача Киеву ракет Tomahawk приведет к качественному изменению обстановки, но не повлияет на достижение Россией ее целей.

Он также указал, что использование Tomahawk возможно только с участием американского персонала, отметив, что Россия призывает США трезво и здраво подойти к вопросу поставок этих ракет Киеву.