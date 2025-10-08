Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп обращался к Анкаре с просьбой убедить движение ХАМАС принять участие в процессе урегулирования палестинского конфликта.

«Во время нашего визита в США и в ходе последнего телефонного разговора мы объясняли президенту Трампу возможные пути решения палестинского вопроса. Он специально просил нас встретиться с ХАМАС и убедить их согласиться на переговоры. Мы оперативно связались с нашими коллегами в этом контексте», — сообщил Эрдоган журналистам после возвращения из Азербайджана.

По его словам, Турция поддерживает усилия Трампа по мирному урегулированию конфликта, а ХАМАС выразил готовность к переговорам без противоречивой риторики. «На мой взгляд, это очень ценный шаг», — добавил президент.

Эрдоган также подчеркнул, что Израиль пока не демонстрирует конструктивного подхода к процессу. «Мы будем стремиться к разрешению израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Все палестинцы знают, что Турция защищает интересы Палестины. Мы будем отстаивать права угнетенного народа Газы так же, как если бы защищали свои собственные», — заявил он.

По словам Эрдогана, турецкие коллеги уже находятся в Шарм-эш-Шейхе для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Газе.