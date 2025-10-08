В Евросоюзе обсуждают инициативу, которая, по мнению критиков, может привести к тотальному контролю частной переписки. Еврокомиссия вынесла на рассмотрение Совета ЕС законопроект о «предотвращении и борьбе с сексуальным насилием над детьми». Голосование назначено на 15 октября.

Документ обязывает мессенджеры — включая WhatsApp, Signal и Telegram — автоматически сканировать фото и видео в личных чатах пользователей до их шифрования. При обнаружении подозрительных материалов компании должны будут передавать их в структуры ЕС.

Противники предупреждают, что под предлогом защиты детей Брюссель фактически открывает путь к тотальному надзору.

«Контроль переписки — это конец приватности, свободы мнений и демократии», — заявил глава Союза немецких полицейских Райнер Вендт Bild.

Представитель IT-ассоциации Bitkom Бернхард Роледер добавил, что «вместо массового сканирования данных полиции нужны современные технологии и квалифицированные специалисты».

Исход голосования зависит от позиции Германии. Руководство Signal уже заявило, что покинет европейский рынок, если ЕС потребует ослабить систему шифрования.