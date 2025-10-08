Азербайджан и Оман обсудили транзитный потенциал.

Об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.

«В ходе рабочего визита в Оман было приятно встретиться с министром экономики этой страны Саидом бин Мухаммедом ас-Сакри. Мы рассмотрели возможности укрепления экономических отношений, реализации потенциала сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, развития совместной деятельности в сфере энергетики, промышленных зон, туризма, МСП и транзита. Мы обменялись мнениями о благоприятных возможностях, которые создает для иностранных инвестиций географическое положение Азербайджана, имеющее высокий транзитный потенциал», — говорится в публикации.