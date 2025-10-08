Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении российско-украинского конфликта оказались значительно труднее, чем ожидалось. По его словам, диалог с президентом России Владимиром Путиным «идёт жестче, чем планировалось».

«Это безумие. Я думал, что достичь соглашения будет куда проще», — отметил Трамп, выступая на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни. Его слова приводит BBC News со ссылкой на CNN.

Американский лидер добавил, что, в отличие от ситуации на Украине, переговоры о заключении мирной сделки по Газе уже близка к завершению.