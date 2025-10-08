УЕФА уже около восьми месяцев ведёт переговоры с представителями Суперлиги о будущем европейских клубных соревнований. Решения пока не принято, однако рассматриваются радикальные изменения, которые могут вступить в силу после окончания текущего медийного соглашения в 2027 году.

Главная идея — создание «гибридного» турнира, сочетающего элементы Лиги чемпионов и Суперлиги. Согласно проекту, в розыгрыше будут участвовать 36 команд, разделённых на две группы по 18 клубов. В первой окажутся лидеры рейтинга УЕФА, во второй — остальные участники. Каждая команда проведёт по восемь матчей (4 дома и 4 в гостях), встречаясь только с соперниками из своей группы.

Такой формат позволит чаще организовывать громкие поединки между ведущими клубами Европы и снизит количество игр с аутсайдерами.

Кроме того, УЕФА рассматривает запуск собственной платформы прямых трансляций по модели Netflix. Это даст возможность отказаться от продажи прав телеканалам и напрямую работать со зрителями. Если проект будет согласован, изменения могут вступить в силу уже с сезона 2027/28 годов.