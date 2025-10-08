Президент США Дональд Трамп заявил о готовности принять участие в саммите АСЕАН, который пройдет 26–28 октября, но при одном условии — он должен председательствовать на церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом направил организаторам прямое обращение с просьбой не допускать на церемонию представителей Китая, чтобы внимание международных СМИ было сосредоточено исключительно на участии американского президента.

Такой шаг, отмечают аналитики, отражает стремление Вашингтона укрепить влияние в Юго-Восточной Азии и подчеркнуть роль США как ключевого посредника в региональных конфликтах.