В Стамбуле состоялось торжественное открытие барельефа, посвященного выдающемуся азербайджанскому поэту Бахтияру Вахабзаде.

Памятник установлен в живописном парке Сарыер, одном из самых красивых районов города.

«Одной матери два сына», — его слова стали символом братства Турции и Азербайджана. Поэта любят и цитируют по всему тюркскому миру. Очень часто его вспоминает в своих выступлениях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напоминает TRT.

Барельеф стал символом уважения и культурных связей между Азербайджаном и Турцией, а также напоминанием о богатом наследии поэта, внесшего значительный вклад в развитие азербайджанской литературы.