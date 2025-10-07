В обозримом будущем на Землю будет падать до пяти спутников Starlink каждый день, пишет EarthSky.

Бывший астрофизик Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл отметил, что ежедневно с орбиты сходит один-два аппарата Starlink. В ближайшее время этот показатель может достигнуть пяти единиц в день, что, по его словам, неизбежно.

Специалист объяснил, что на низкой околоземной орбите количество спутников растет не только за счет SpaceX. У большинства аппаратов небольшой срок службы — пять-семь лет. Сейчас на орбите находятся около 8000 спутников Starlink. С учётом запуска Amazon Kuiper и китайских спутников, общее количество низкоорбитальных аппаратов вскоре превысит 30 тысяч.