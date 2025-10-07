Заслуженный артист Азербайджана, художественный руководитель театра КВН «Planet Parni iz Baku» и брат покойного заслуженного артиста Джабира Иманова — Таир Иманов — обратился к подписчикам с видеообращением в Instagram.

Он выразил благодарность всем, кто поддержал его семью в трудный период:

«В эти дни, полные испытаний, вы были рядом с нами, поддерживали нас и не оставили одних. Благодарю каждого из вас — от простых граждан до чиновников, от наших бедных братьев и сестёр до состоятельных людей. Да хранит вас и ваши семьи Аллах».

Таир Иманов отметил, что поддержку семье оказали и многие государственные структуры, поблагодарив их за участие.

Артист также добавил, что в ближайшее время расскажет о реакции некоторых «так называемых журналистов и блогеров, живущих за границей», подчеркнув, что сделает это в следующем видео.

«Будьте здоровы. Пусть Аллах хранит наш народ, нашу нацию и нашу страну», — завершил своё обращение Иманов.