К 2030 году российская гражданская авиация может потерять около трети своего авиапарка — до 339 самолётов. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, из этого числа 109 — иностранные самолёты, которые невозможно будет отремонтировать из-за ограничений на поставку запчастей. Ещё 230 российских лайнеров предстоит вывести из эксплуатации: часть — из-за отсутствия комплектующих, часть — из-за предельного возраста в 40–60 лет.

Кроме того, Ядров предупредил о возможном выбывании до 200 вертолётов, из которых 190 машин — советского и российского производства.