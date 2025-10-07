Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей официальной странице в соцсети Х сделал публикацию по итогам 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), проходившего в Габале.
«Сегодня мы вновь показали, что, будучи тюркскими государствами, уверенно шагаем в будущее в духе солидарности, взаимного уважения и братства», — отметил Эрдоган.
Bugün bir kez daha Türk devletleri olarak aramızdaki dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdik. pic.twitter.com/72TAe2IV0G
