Стало известно, при каких условиях Турция восстановит торгово-экономические связи с Арменией.

Как заявил министр торговли Турции Омер Болат в Габале, после оккупации Карабаха в 1992 году Турция всегда поддерживала Азербайджан, оказывая ему всевозможную помощь. Министр подчеркнул, что до настоящего времени Турция не принимала решений, которые могли бы вызвать недовольство Азербайджана:

«Позиция Азербайджана в этом вопросе имеет большое значение», — приводит АПА слова Болата.

По его словам, вопросы нормализации отношений будут обсуждаться после подписания мирного договора между Турцией и Арменией.

«Лидеры двух стран и министры иностранных дел уже обсуждают эти вопросы, это лишь вопрос времени», — добавил министр.