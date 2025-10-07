Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме отметил достижения Вашингтона в урегулировании международных конфликтов, включая мир между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает агентство Reuters, Карни подчеркнул, что за последние месяцы под руководством Трампа произошли значимые изменения в мировой политике.

«Несколько месяцев назад вы любезно принимали меня и некоторых моих коллег. И с тех пор произошли изменения в экономике, беспрецедентные обязательства партнеров НАТО по оборонным расходам, мир между Индией и Пакистаном, Азербайджаном и Арменией», — заявил премьер Канады.

