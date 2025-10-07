Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился публикацией, посвященной 12-му саммиту Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в Габале.
В своем обращении Орбан подчеркнул, что Венгрия и тюркские страны едины в стремлении к миру и диалогу, в отличие от политики Европейского союза, который, по его словам, продолжает концентрироваться на военных действиях на Украине.
«На 12-м саммите Совета глав государств ОТГ Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили приверженность миру. В то время как Европейский союз продолжает войну на украинском фронте, мы вместе во имя диалога и устойчивого мира», — отметил Орбан.
At the 12th Summit of the Organization of Turkic States, Hungary and the Turkic States reaffirmed their commitment to peace. While the EU pursues war on the Ukrainian front, we stand together for dialogue and lasting peace. 🕊️ pic.twitter.com/vtP5JLV4OT
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 7, 2025