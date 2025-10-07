Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился публикацией, посвященной 12-му саммиту Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в Габале.

В своем обращении Орбан подчеркнул, что Венгрия и тюркские страны едины в стремлении к миру и диалогу, в отличие от политики Европейского союза, который, по его словам, продолжает концентрироваться на военных действиях на Украине.

«На 12-м саммите Совета глав государств ОТГ Венгрия и тюркские государства вновь подтвердили приверженность миру. В то время как Европейский союз продолжает войну на украинском фронте, мы вместе во имя диалога и устойчивого мира», — отметил Орбан.