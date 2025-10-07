Министерство иностранных дел Германии совместно с специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщает руководство по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии МИД Германии в социальной сети Х.

В сообщении ведомства отмечается:

«Отличная и подробная дискуссия со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Магдаленой Гроно по вопросам региона, включая мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Европа является ключевым игроком в регионе, способствуя диалогу и взаимодействию».

Уточняется, что встреча подчеркнула роль Европы как посредника и гаранта диалога в регионе, а также необходимость дальнейшего взаимодействия для стабилизации Южного Кавказа.