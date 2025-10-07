Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Ермек Кошербаев провели встречу в Габале на полях Саммита Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Во время переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых на уровне глав государств и правительств.

Особое внимание было уделено подготовке предстоящего государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.

Кошербаев предложил провести в рамках визита форум IT-специалистов, который, по его словам, может придать новый импульс взаимодействию двух стран в сфере цифровизации и инноваций.