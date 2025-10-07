Тбилисский городской суд постановил арестовать пятерых человек, которых следствие считает организаторами попытки захвата президентского дворца 4 октября. Об этом сообщает агентство Interpressnews.

Решение суда касается оперного певца Пааты Бурчуладзе, бывшего генерального прокурора Муртаза Зоделавы, а также представителей оппозиции — Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе.

По словам прокурора Важи Тодуа, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана из-за опасений, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.