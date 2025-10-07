В ближайшие месяцы на прилавках азербайджанских магазинов может появиться мясо из Пакистана. Впервые официальный Баку дал зелёный свет поставкам после того, как Исламабад выполнил все ветеринарные и продовольственные требования. Но за этим сухим фактом — гораздо больше: новая торговая связка может повлиять как на местный рынок, так и на кошельки потребителей. Что стоит за этим решением? Зачем Азербайджану импорт мяса из такой далёкой страны, если у нас есть собственное производство? И самое главное, повлияет ли это на цены, которые сегодня волнуют каждого покупателя?

Чтобы понять, какие цели преследует этот шаг и чего ждать рынку, Minval обратился за комментарием к депутату Милли Меджлиса, члену комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугару Байрамову.

По словам Байрамова, решение об импорте мяса из Пакистана в первую очередь продиктовано необходимостью закрыть потребности внутреннего рынка.

«Импорт мяса из Пакистана важен с точки зрения удовлетворения спроса на мясную продукцию», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что Пакистан, в целом, занимает сильные позиции на региональном рынке как поставщик относительно недорогой мясной продукции. Более того, средняя цена на экспортируемое пакистанское мясо считается доступной.

«В этом контексте, безусловно, сотрудничество Азербайджана с Пакистаном окажет влияние на обеспечение внутреннего спроса на мясо и создаст возможность импортировать мясо по более приемлемым ценам», —пояснил Байрамов.

Отвечая на вопрос о возможном снижении цен на мясо в Азербайджане, депутат указал, что влияние будет заметно, но не во всех сегментах.

«Однако, несмотря на всё вышесказанное, особенно важно учитывать, что импортируемое из Пакистана мясо сможет удовлетворить спрос лишь в определённых сегментах», — отметил он.

Байрамов напомнил, что в Азербайджане традиционно высок спрос на мясо мелкого рогатого скота, в частности баранину, и на этот сегмент поставки из Пакистана большого влияния, скорее всего, не окажут.

В то же время, отметил парламентарий, в пищевой промышленности и производстве продуктов питания, где используется мясо как сырьё, ожидается определённое снижение издержек.

«Это означает, что влияние импорта пакистанского мяса будет ощущаться в разных направлениях, особенно там, где мясо используется для переработки и массового производства», — добавил он.

По словам Байрамова, степень влияния на рынок в значительной степени будет зависеть от объёмов импорта, а также от того, какие именно виды мяса будут завозиться в страну.

«Изначальные ожидания таковы, что по ряду мясных продуктов снижение цен вполне возможно», — резюмировал депутат.

Тем не менее, по его словам, на один из наиболее потребляемых видов мяса в стране, мясо мелкого рогатого скота, существенных изменений в ценах пока не прогнозируется.