Стратегические валютные резервы Азербайджана составляют 80 млрд долларов.

Об этом заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB), сообщает Report.

По его словам, внешний госдолг страны составляет около 5 млрд долларов. «Таким образом наши валютные резервы в 16 раз превышают государственный долг», — подчеркнул замминистра.

Керимов отметил, что финансовая устойчивость Азербайджана признана тремя ведущими международными рейтинговыми агентствами — Moody’s, Fitch и S&P, а прогноз по стране повышен до уровней «позитивный» и «стабильный».