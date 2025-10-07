Переговоры России и Китая по проекту газопровода «Сила Сибири-2» не привели к окончательному соглашению, несмотря на заявления о «юридически обязывающих» договоренностях. Как сообщает Reuters, президенту России Владимиру Путину во время сентябрьского визита в Китай не удалось согласовать с Си Цзиньпином цену и условия поставок объёмом 50 млрд кубометров газа в год.

По данным источников агентства, в «Газпроме» не ожидают выхода трубопровода на проектную мощность ранее 2034–2035 годов, даже если строительство начнётся в ближайшие годы.

Сейчас Россия поставляет в Китай 38 млрд кубометров газа по «Силе Сибири-1» и готовится запустить дальневосточный маршрут в 2027 году.