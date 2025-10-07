Президент Сирии Ахмад аш-Шараа во вторник провёл встречу с командующим «Сирийских демократических сил» (СДС) Мазлумом Абди. Как сообщил агентству AFP источник в сирийском правительстве, переговоры прошли в присутствии американских официальных лиц на фоне ожесточённых ночных столкновений в районах Алеппо с преимущественно курдским населением.

По данным источника, стороны обсудили пути возобновления реализации мартовского соглашения об интеграции курдских административных структур на севере и северо-востоке страны в систему государственного управления, процесс по которому в последние месяцы фактически застопорился.

Другой источник, близкий к переговорам, отметил, что во встрече также приняли участие спецпредставитель США по Сирии Том Барак и командующий Центральным командованием Вооружённых сил США адмирал Брэд Купер.