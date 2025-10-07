В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год, в Баку состоялась рабочая встреча военных специалистов двух стран в области связи и информационных технологий.

Как сообщает минобороны, на встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам систем связи, информационных технологий, построения серверной инфраструктуры и внедрения искусственного интеллекта.

В ходе рабочей встречи был обсужден и ряд других вопросов двустороннего сотрудничества, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.