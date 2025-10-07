2–4 октября в Астане было прохладно, но в воздухе чувствовалась энергия. На площадке EXPO кипела жизнь: десятки тысяч участников, инвесторов и экспертов заполнили павильоны, превращая столицу Казахстана в живую лабораторию идей. Особенно выделялась молодёжь — студенты и IT-специалисты, для которых форум стал символом страны, стремительно шагающей в цифровое завтра.

Город выглядел как мегаполис будущего — со стеклянными башнями, идеально чистыми проспектами и удивительно свежим воздухом, таким редким для крупных столиц. Как отмечают местные жители, казахи в целом малокурящая нация, а отсутствие выхлопного смога объясняется и сравнительно небольшим населением, и умеренным количеством автомобилей.

Витрина новой технологической политики

Форум Digital Bridge 2025 прошёл под темой Generative Nation и стал крупнейшей площадкой Центральной Азии, где власть, бизнес и наука открыто обсуждали то, как искусственный интеллект может изменить государство.

Открывая мероприятие, президент Касым-Жомарт Токаев сформулировал задачу: за три года Казахстан должен стать «полностью цифровым государством», где технологии служат человеку, а не наоборот. Он подчеркнул, что искусственный интеллект должен применяться ответственно, инклюзивно и исключительно в мирных целях. Этот тезис перекликается с его ежегодным посланием народу, где цифровизация названа стратегическим направлением развития страны.

Три кита курса на ИИ

Из множества выступлений на Digital Bridge можно выделить три направления, формирующие основу нового цифрового курса Казахстана.

Первое — инфраструктура и государственные пилоты. Впервые в Центральной Азии представлен проект, где искусственный интеллект интегрируется в систему госуправления — «виртуальный член правления» в суверенном фонде Samruk-Kazyna. Это не имитация прогресса, а реальный шаг к цифровому принятию решений на уровне государственных структур.

Второе — привлечение глобальных игроков. Самое громкое заявление сделал основатель Telegram Павел Дуров, объявив об открытии в Астане лаборатории Alem AI. Первый проект — совместная разработка с национальным суперкомпьютерным кластером на стыке ИИ и блокчейна TON. По словам Дурова, лаборатория будет строиться на принципах прозрачности, эффективности и защиты данных — а значит, речь идёт о долгосрочном присутствии, а не о разовой акции.

Третье — образование и кадровая база. Один из легендарных инженеров Google, Питер Норвиг, напомнил, что генеративный ИИ способен стать «персональным наставником для каждого ученика». Казахстан видит в этом шанс устранить разрыв в качестве образования и быстро нарастить «цифровой человеческий капитал».

Экосистема инноваций и конкуренция идей

На площадках форума работали акселераторы, венчурные фонды и Startup Alley. Здесь презентовали сотни проектов — от финтеха и агротеха до кибербезопасности и «зелёных» технологий. Завершением стала церемония Digital Bridge Awards, которая подчеркнула: цифровая экономика Казахстана уже перешла от деклараций к здоровой конкуренции.

От форума — к стратегии

Digital Bridge стал подтверждением того, что Казахстан намерен занять в Центральной Азии нишу регионального AI-хаба. Страна строит свою модель на трёх опорах: политическом мандате (курс full digital nation), институциональных пилотах (AI-совет, цифровые члены правлений, открытые госданные) и партнёрстве с глобальными корпорациями.

Для инвесторов это создаёт предсказуемую среду и открывает доступ к государственной инфраструктуре, что резко отличает Казахстан от большинства соседей.

Образовательная реформа — ключ к долгосрочному успеху. По словам Токаева, уже более 400 тысяч студентов прошли обучение по программам, связанным с искусственным интеллектом, а в ближайшее время в стране откроется первый исследовательский университет по ИИ. Казахстан готов выделить гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться там, — шаг, который может превратить страну в интеллектуальный центр всего региона.

Из Астаны — в Габалу: интеграция тюркского цифрового пространства

Через несколько дней после форума Токаев прибыл в Габалу на саммит Организации тюркских государств, где предложил создать Центр цифровых инноваций ОТГ на базе лаборатории Alem AI. Новый институт будет поддерживать стартапы, разрабатывать совместные проекты и привлекать венчурный капитал.

Президент подчеркнул, что потенциал цифровизации должен использоваться во благо народов тюркского мира, а риски и вызовы ИИ — регулироваться совместно. В следующем году в Казахстане пройдёт неформальный саммит ОТГ на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие», где ожидается участие ведущих экспертов мира.

Почему Digital Bridge — не просто форум

Digital Bridge 2025 показал редкую для Центральной Азии связку политики, технологий и реальной институциональной инженерии. Если Казахстан доведёт до конца государственные ИИ-пилоты, запустит систему персонализированного обучения с помощью искусственного интеллекта и закрепит присутствие глобальных партнёров, Астана может стать новым цифровым перекрёстком Евразии.