Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале объявил о создании в Узбекистане Международного университета тюркских государств, который станет площадкой для совместных исследований и инноваций.

Глава Узбекистана также предложил в 2026 году провести международную конференцию «Творчество Низами Гянджеви и Алишера Навои в духовной жизни тюркского мира», подчеркнув важность культурного единства как основы политического и экономического сближения.

Кроме того, Мирзиёев инициировал проведение в Самарканде первой совместной встречи министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ для согласования подходов к вопросам региональной и глобальной безопасности.

Он также поддержал идею скорейшего принятия Договора о стратегическом партнёрстве, вечной дружбе и братстве и предложил разработать Стратегию развития Организации тюркских государств до 2030 года.