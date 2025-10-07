Сегодня в Габале мы не просто участвуем во встрече — мы становимся свидетелями торжества наших общих ценностей, общего наследия и сильного единства.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе 12-го саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), проходящего в Габале, передает Азертадж.

Выразив благодарность президенту Ильхаму Алиеву за тёплое приглашение и исключительное гостеприимство, Орбан отметил, что, в отличие от Европы, здесь ощущается уважение к семейным ценностям и верность традициям.

«Мы наблюдаем здесь атмосферу, где сохраняются универсальные человеческие ценности, царят стабильность и взаимное доверие. На этой встрече сильные лидеры собираются вместе для обмена мнениями о совместных проектах и стратегических планах на будущее. Достижения президента Азербайджана Ильхама Алиева, реализуемые в стране проекты в сфере возобновляемой энергетики, а также его внимание к вопросам мира и сотрудничества — всё это свидетельствует о дальновидной и успешной политике, проводимой в этом регионе», — подчеркнул Орбан.