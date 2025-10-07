Нобелевский комитет не смог сразу связаться с лауреатом премии в области физиологии и медицины Фредом Рамсделлом, так как он «живет лучшую жизнь вдали от цивилизации». Об этом сообщил AFP соучредитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics и друг ученого Джеффри Блюстоун.

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине были объявлены 6 октября. Ими стали Мэри Бранков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Награду они получили «за исследование периферической иммунологической толерантности».

Однако комитет не смог оперативно уведомить Рамсделла, так как он путешествует по штату Айдахо и соблюдает «цифровую детоксикацию». «Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он сейчас с рюкзаком бродит по сельской местности в Айдахо», — рассказал Блюстоун.

Также отмечается, что сложности возникли при попытке связаться с Мэри Бранков: она живет на западном побережье США, а разница во времени со Стокгольмом составляет девять часов.

«Я попросил их [Рамсделла и Бранков] перезвонить, если будет возможность», — сообщил на пресс-конференции секретарь Нобелевского комитета Томас Перлман.