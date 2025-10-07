В рамках проходящей в Баку германо-азербайджанской конференции по экспорту и финансам подписан Меморандум о взаимопонимании между германской компанией Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и совместным предприятием Green Energy Corridor Power Company (GECO), которое управляет проектом подводного энергетического кабеля по дну Черного моря, предусматривающего поставку зеленой энергии из Азербайджана в Грузию, а затем в Европу.

Меморандум предусматривает сотрудничество в области передачи зеленой энергии с использованием технологии HVDC (высоковольтная система передачи постоянного тока), передает Азертадж.