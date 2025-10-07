Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что одной из самых сложных глобальных проблем является дефицит воды, который может стать самым острым вызовом в Центральной Азии.

«Учитывая, что водные ресурсы рек – это общее достояние, мы нуждаемся в новых подходах, обеспечивающих их эффективное использование. Следует рассмотреть возможность принятия Совместной программы, которая будет включать цифровой контроль ирригационных систем, широкое применение методов капельного орошения и повышение эффективности водохранилищ. Вы знаете, что в настоящее время происходит обмеление Каспийского моря. Это беспокоит всех нас. Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи соседними братскими странами, мы должны уделить пристальное внимание улучшению состояния Каспия. Призываю тюркские государства объединить усилия в этом направлении, разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы. Казахстан планирует в апреле следующего года при поддержке ООН провести Региональный саммит на тему «Общее видение устойчивого будущего» . Рассчитываем на то, что тюркские страны примут участие в форуме и будут представлены на высоком уровне», – отметил он на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.