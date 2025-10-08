В Габале состоялся 12-й саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). В живописном уголке Азербайджана собрались лидеры стран, связанных общим языковым, культурным и экономическим наследием.

Сегодня в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В статусе наблюдателей — Венгрия, Туркменистан и Северный Кипр. На фоне растущего интереса к объединению вопрос расширения организации стал особенно актуален.

Габалинский саммит стал поворотным моментом: здесь утвердили новый формат взаимодействия — ОТГ+. Как пояснил генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев, это не военный союз, а гибкая платформа для сотрудничества с внешними партнёрами, прежде всего в сферах экономики, транспорта, логистики и инфраструктуры.

Возникает закономерный вопрос: какие страны станут следующими участниками и кто проявит наибольший интерес к укреплению связей с тюркским миром?

Своим мнением по этому поводу в беседе с Minval Politika поделились политологи — Эльхан Шахиноглу и Ильяс Гусейнов.

Эльхан Шахиноглу считает, что интерес к ОТГ со стороны мирового сообщества закономерен, прежде всего из-за богатых ресурсов тюркских стран и их ключевого географического положения. По его словам, регион Центральной Азии благодаря Азербайджану и Турции получил прямой доступ к мировым рынкам, а объемы транспортировки энергоресурсов заметно возросли.

«Запуск Зангезурского коридора в перспективе ещё больше усилит позиции тюркских государств, расширит их геоэкономическое влияние», — отмечает эксперт.

Шахиноглу напомнил, что идея создания формата ОТГ+ не нова в международной практике, аналогичные механизмы сотрудничества давно применяются в других интеграционных объединениях.

«Аналогичные форматы существуют также в Европейском союзе и Шанхайской организации сотрудничества. Например, наряду с Европейским союзом, страны, не входящие в организацию, приглашаются на саммиты в рамках Европейского политического союза. Есть также страны, участвующие в ШОС в качестве наблюдателей. Азербайджан, помимо членства в Европейском политическом союзе, имеет статус наблюдателя в ШОС», — поясняет он.

Шахиноглу обращает внимание и на интерес других стран к ОТГ. Например, Украина проявляет стремление стать наблюдателем организации. Он объясняет это тюркскими корнями части населения, в частности татар, проживающих на территории Украины.

«Фактически и Россия — одна из стран, где проживают различные тюркские народы. Но присоединение России в каком-либо формате в ближайшей перспективе невозможно, агрессия против Украины полностью исключает такую возможность», — заявляет политолог.

Тем не менее, Шахиноглу не исключает, что страны вроде Таджикистана, Монголии или Южной Кореи могут получить статус наблюдателя. Особенно Таджикистан, несмотря на то что он не является тюркоязычным государством.

Ильяс Гусейнов в свою очередь подчеркивает, что в рамках саммита обсуждается насыщенная политическая повестка, и запуск формата ОТГ+ может стать важным этапом в развитии организации. По его словам, этот шаг откроет двери для нового витка расширения, причем речь идет не только о странах-наблюдателях, но и потенциально новых членах.

«Страны заинтересованы в том, чтобы организация стала более весомым игроком в геополитическом пространстве. Интерес к ОТГ проявляют и крупные державы, ведь через этот регион проходят стратегически важные энергетические маршруты, такие как Транскаспийский маршрут, Зангезурский коридор», — подчеркнул Гусейнов.

Он также упомянул Украину как потенциального наблюдателя, отметив, что это было бы взаимовыгодное сотрудничество: организация расширяет своё влияние в Восточную Европу, а Украина получает экономические дивиденды. Однако эксперт не исключает политических препятствий.

«Венгрия — страна-наблюдатель в ОТГ, и хорошо известно, что она занимает особую позицию в контексте российско-украинской войны. Поэтому при обсуждении возможного расширения организации важно учитывать такие геополитические и политические нюансы», — резюмировал он.