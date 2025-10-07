Согласно плану подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу был проведён очередной учебно-тренировочный сбор с группой военнослужащих, призванных из запаса в Отдельную общевойсковую армию.

После прохождения регистрации и медицинского осмотра, военнообязанные, призванные из резерва, были обеспечены военной формой и другими видами снабжения, сообщает минобороны.

С ними были проведены разъяснительные беседы на различные темы, напомнены требования воинских уставов и соответствующего законодательства, а также доведены правила безопасности.

В рамках сборов были организованы мероприятия согласно распорядку дня: проводились занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также выполнены стрельбы из стрелкового оружия и гранатомётов.