Шведская активистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу, который раскритиковал ее, назвав «нарушительницей спокойствия».

«Я слышала, что Дональд Трамп в очередной раз высказал свое очень лестное мнение о моем характере, и я ценю его заботу о моем психическом здоровье. Я была бы рада получить любые рекомендации, которые могут понадобиться вам для решения этих так называемых «проблем с управлением гневом», поскольку – судя по вашему впечатляющему послужному списку – вы, похоже, тоже страдаете от них», — заявила она.