На Южном Кавказе создаются возможности для развития халяльной экосистемы. Об этом заявил редседатель председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, выступив на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса, сообщает Minval.

В своей речи он отметил, что форум проводится не только для налаживания экономических связей, но и для того, чтобы вновь подчеркнуть основополагающие принципы халяль-торговли — честность, доверие и справедливость.

«Халяль-торговля измеряется не только составом продуктов или услуг, но и намерением и поведением человека», — подчеркнул Мамедов.

Он подчеркнул, что Азербайджан известен своей способностью сохранять эти ценности на протяжении веков, а также развивать мультикультурный подход.

Орхан Мамедов отметил, что KOBİA стремится к тому, чтобы принципы халяль стали для предпринимателей не только религиозной или этической нормой, но и современной бизнес-моделью, поскольку честное предпринимательство укрепляет доверие клиентов, партнёров и общества в целом. Для этого агентство работает над совершенствованием систем халяль-сертификации, предоставлением тренингов и консультаций, а также продвижением халяль-брендов на международной арене.

В форуме участвуют представители более 30 стран, что демонстрирует стремление Азербайджана стать региональным центром халяль-бизнеса. По словам Мамедова, сотрудничество в рамках форума также способствует развитию новых экономических концепций: зелёная экономика, устойчивое предпринимательство и этическая торговля.

В рамках двухдневного форума планируется реализация двух ключевых инициатив: создания сети малых и средних предприятий (МСП) стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) для укрепления взаимного сотрудничества и обмена опытом.

Обсуждение плана реализации «Совместной декларации Бакинской климатической коалиции для зелёного перехода МСП», инициированной KOBİA в рамках COP29 в прошлом году.

Спикер подчеркнул, что форум открывает возможности для развития халяль-экосистемы в Азербайджане и на Южном Кавказе, а также для использования глобального потенциала халяль-индустрии, которая охватывает мировой рынок почти в 3 триллиона долларов.