Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Габале с председателем Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Гурбангулы Бердымухамедов передал главе государства приветствия президента Туркменистана Сардара Бердымухамедова.

Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и просил передать его приветствия главе государства Туркменистан.

В ходе беседы было затронуто значение предстоящего в Габале XII Саммита Совета глав государств Организации тюркоязычных государств, подчеркнута роль этого саммита в углублении сотрудничества между тюркоязычными государствами и дальнейшем развитии межнациональных отношений.

На встрече был высоко оценен нынешний уровень азербайджано-туркменских межгосударственных отношений, основанных на принципах братства, добрососедства и сотрудничества. Отмечено, что наши народы объединяют глубокие традиции братства. Было подчёркнуто, что наши связи успешно развиваются в политической, экономической, транспортной, энергетической, межпарламентской, гуманитарной, культурной, образовательной и других областях, а также затронуто плодотворное взаимодействие наших стран в международных организациях.

Президент Азербайджана и Председатель Народного Совета Туркменистана обменялись мнениями о перспективах нашего сотрудничества.