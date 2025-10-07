Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все дипломатические переговоры с Венесуэлой, сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на источники в администрации.

По данным изданий, спецпредставитель Ричард Гренелл вёл переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро несколько месяцев, однако 2 октября Трамп лично приказал прекратить контакты. Решение принято на фоне ударов США по венесуэльским судам, которые, по утверждению Вашингтона, использовались для перевозки наркотиков.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры бессмысленными, а Белый дом заявил, что Трамп готов задействовать «все возможности американской власти», чтобы остановить поток наркотиков и пресечь действия режима Мадуро.