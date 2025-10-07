Президент США Дональд Трамп заявил, что рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) обращался к нему с просьбой о помиловании.

«Многие люди просили меня о помиловании. Я называю его Пафф Дэдди, он просил меня о помиловании», — сказал президент США журналистам в Белом доме.

Трамп не уточнил, рассматривает ли он возможность удовлетворить просьбу артиста и не привёл других подробностей.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, просьбу о помиловании передал знакомый Комбса, который обсуждал этот вопрос с сотрудником Белого дома, имеющим «прямой доступ к Трампу».

Ранее P. Diddy был приговорён к четырём годам и двум месяцам заключения по делу о перевозке женщин для занятия проституцией.