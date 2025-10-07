Президент Франции Эммануэль Макрон загнан в угол и может пойти на роспуск Национального собрания, пишет The New York Times. Такой шаг, по оценкам издания, способен усилить позиции лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на предстоящих выборах.

В материале также отмечается, что крайне правые и крайне левые в существующем Национальном собрании сходятся только в том, что во Франции нужны не только косметические изменения, но и «жесткая борьба с Макроном, чья заметная роль на мировой арене сопровождается разрушением политического фундамента внутри страны».

6 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, проработав на своем посту 27 дней.