В Астаре изъята крупная партия марихуаны, спрятанная в вагоне с чаем.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, на таможенном посту «Южная Астара» в пункте пропуска «Астаринская железная дорога» был задержан вагон, следовавший транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Россию с грузом «чай». Вагон был направлен на тщательную проверку.

В ходе досмотра внутри груза, заявленного как чай, было обнаружено 20 упаковок, в которых находилось в общей сложности около 105 килограммов 800 граммов марихуаны, спрятанной от таможенного контроля.

По факту ведётся расследование.