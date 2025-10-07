В январе-августе 2025 года торговый оборот между Азербайджаном и странами ОИС составил около 6 миллиардов долларов США. Об этом заявил замминистра экономики Эльнур Алиев на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса.

Он отметил, что Азербайджан является одним из активных членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в регионе и придает большое значение политическим, экономическим и культурным связям с государствами-членами. Азербайджан внес большой вклад в построение мультикультурализма, межкультурного и межцивилизационного диалога, пропаганду исламских ценностей в мире.

Экономические и торговые соглашения Азербайджана со странами ОИС направлены на дальнейшее облегчение торговли, усиление таможенного сотрудничества и стимулирование инвестиций. В январе-августе 2025 года торговый оборот между Азербайджаном и странами ОИС составил около 6 миллиардов долларов США. Также в стране действуют около 11 тысяч компаний из стран ОИС. Эта цифра, помимо демонстрации глубины экономических связей и взаимного интереса, еще раз подтверждает роль Азербайджана как важного экономического партнера и предпринимательской страны на пространстве ОБСЕ.

Сегодня Азербайджан добился значительных успехов в диверсификации своей экономической модели. Проведенные в Азербайджане социально-экономические реформы и интеграция в мировую экономику создали широкие и благоприятные возможности для ведущих международных компаний. Именно по этой причине в период с 2004 по 2024 год в экономику Азербайджана было инвестировано более 344 миллиардов долларов США, из которых около 213 миллиардов были направлены на развитие ненефтяного сектора. В рамках I Азербайджанского инвестиционного форума, прошедшего на днях в нашей стране, были подписаны документы, связанные с проектами стоимостью более 10 миллиардов долларов. Это явный показатель доверия иностранных инвесторов к Азербайджану, подчеркнул замминистра.

«Благоприятное географическое положение Азербайджана делает нашу страну стратегическим центром региональной экономической политики. Объем транзитных грузоперевозок по среднему коридору увеличивается из года в год. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель еще больше увеличится, особенно с запуском Зангезурского коридора. Созданная в стране современная инфраструктура, в том числе Бакинский международный морской торговый порт, Алятская свободная экономическая зона и современная железнодорожная инфраструктура, предлагает инвесторам прямой доступ к мировым рынкам и высокую транзитную эффективность. Зоны промышленных зон, современная транспортная и цифровая инфраструктура, человеческий капитал предоставляют готовые платформы для производства конкурентоспособной продукции и услуг», — довел до сведения замминистра экономики.